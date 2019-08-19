https://static.news.ru/photo/a536288a-c27d-11e9-ad11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

В Кемеровской области по указанию заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина приняты меры по погашению задолженности перед кузбасскими горняками на сумму 141 млн рублей.

Речь идёт о шахтах «Заречная», «Алексиевская», ООО «Ровер», ООО «Промбетон», сообщила Генпрокуратура.

Кроме того, Гулягин после совещания по вопросам соблюдения трудовых прав, состоявшегося 14 августа, провёл встречу с работниками ООО «Оператор канатных дорог» и ООО «Промбетон». Им выплачена заработная плата в размере более 71 тыс. рублей.

Горняки в Кемеровской области начали забастовку 2 августа. Они отказывались выходить на работу до погашения долгов по зарплате. Руководство шахт обещало выплатить все долги 1 августа, однако затем перенесло дату на две недели. Июньскую зарплату рабочие получили только на 16%, майскую полностью выдали лишь в июле, писал News.ru.