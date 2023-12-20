Тело мужчины нашли в смотровой яме автосервиса в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники петербургского автосервиса обнаружили тело мужчины на дне смотровой ямы, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошёл накануне на Митрофаньевском шоссе. Как утверждают работники автосервиса, они видят этого мужчину впервые.

Ремонтники нашли неизвестного мужчину, лежавшего в смотровой яме, около полудня. Они вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли ему помочь. Тело мужчины было отправлено в морг для установления причины смерти. По факту случившегося проводится проверка.

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