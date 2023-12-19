Двух рабочих в Москве насмерть придавило бетонными блоками в бытовке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое рабочих погибли, оказавшись под завалами на стройке в районе Царицыно в Москве, сообщает «360». По информации телеканала, на бытовку со строителями упали бетонные блоки.

Поначалу из заваленной бытовки раздавались звуки, но спасти рабочих не смогли, оба погибли. Их тела позднее достали из-под завалов.

По данным РИА Новости, обрушение произошло на новостройке. Обстоятельства выясняются. Telegram-канал SHOT уточняет, что ЧП случилось на стройплощадке на Ереванской улице. По его данным, бетонные блоки скатались на бытовку из-за растаявшего снега. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Санкт-Петербурге специалиста по газификации насмерть засыпало землей. Инцидент произошел во время работ по изоляции трубы в траншее. Пласт грунта обрушился на 55-летнего мужчину и придавил его к трубе, рабочий скончался еще до приезда медиков.

В конце сентября в Москве строители чуть не упали с 37-го этажа, когда с фасада здания сорвалась часть строительной люльки. СМИ публиковали видео с места, на котором видно, как рабочие ухватились за балку и стояли на выступе, ожидая помощи. Их коллеги быстро сориентировались и подогнали строительный кран. В итоге обошлось без пострадавших.