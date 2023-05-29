Социолог раскрыл предвыборные настроения граждан новых территорий России Социолог Подлесный: жители новых регионов будут голосовать за Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Политолог и социолог Геннадий Подлесный рассказал NEWS.ru, что граждане новых регионов России на грядущих выборах будут голосовать за действующего президента Владимира Путина и партию «Единая Россия». По его словам, такой настрой создается благодаря активному участию фракции в обустройстве жизни населения.

Можно предположить, что население, где будут проходить выборы, будет голосовать фактически «за Путина». Для этих регионов наш президент — это человек, который вернул их обратно на родину, и его авторитет там непоколебим. Так как партия «Единая Россия» считается партией власти и партией Путина, то естественно она будет иметь преимущества перед другими партиями в предпочтениях избирателей, — рассказал Подлесный.

Он добавил, что генсек «Единой России» Андрей Турчак практически «не вылазит» с названных территорий, всегда находится в контакте с населением и руководством, представляет свою политическую партию.

Сегодня Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Выборы и референдумы теперь могут проводиться как на всей территории, где действует военное положение, так и на ее части.