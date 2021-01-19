Собянин утвердил программу газификации до 2025 года

https://static.news.ru/photo/45c9a824-5a5a-11eb-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу газификации столицы на 2021-2025 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Утверждена программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2021-2025 годы. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания президиума столичного правительства.

Основные работы по развитию системы газоснабжения будут реализовываться на территориях, недавно присоединённых к столице, так как «старая» Москва газифицирована на 100%.

Как уточнили в мэрии, планируется строительство в общей сложности 87 км магистральных газопроводов высокого давления, также будет продолжена реконструкция действующих газовых сетей, в том числе 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, которые осуществляют транспортировку газа через водные преграды. Исполнителем проектов является крупнейшее газораспределительное предприятие России «Мосгаз».

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин во время встречи с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером заявил, что темпы газификации территории страны снизились на определённом этапе, что породило у россиян много вопросов. Путин напомнил, что «Газпром» проводит работы вместе с регионами, а также добавил, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть связаны с доведением ресурсов до конечного потребителя.