Собянин назвал преимущества неполных ограничений при пандемии

https://static.news.ru/photo/21746234-0f82-11eb-aba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель частичных ограничительных мер позволяет Москве при пандемии коронавируса проводить естественную иммунизацию населения и не закрывать экономику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что существуют крайние модели ограничений: китайская, когда происходит полная блокировка границ и lock out городов, и шведская, когда вообще ничего не делается, а население приобретает иммунитет естественным путём.

Есть и средняя модель, которая сегодня проводится в Москве и проводилась в предыдущий пик заболевания, это частичное ограничение и сглаживание пика взрыва заболеваемости, с одной стороны; с другой стороны, естественная частичная иммунизация, которая даёт возможность работать бизнесу, не закрывать города, не закрывать бизнес, — рассказал ТАСС Собянин.

По его словам, такой модели придерживается сейчас большинство европейских и американских городов. Мэр добавил, что при этом сохраняется возможность медицинского обслуживания и доступности здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, власти получают сигналы от бизнеса о дефиците трудовых ресурсов из-за оттока мигрантов из Москвы после начала пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, отток трудовых мигрантов связан с закрытием границ. В некоторых случаях это приводит к смещению сроков по реализации каких-либо проектов. Однако в целом ситуация в Москве довольно стабильная — в стране осталось достаточно людей для выполнения основных задач, связанных с уборкой города и реализацией проектов. Кроме того, Ефимов добавил, что динамики преступлений, совершаемых мигрантами, в городе нет.