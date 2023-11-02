Соблазненную сотрудником СБУ девушку из Запорожья задержали за шпионаж

В Запорожской области задержали 19-летнюю Яну Суворову, соблазненную сотрудником СБУ, которому она отравляла информацию о расположении техники ВС РФ, сообщили в передаче «Вести недели» в эфире «России 1». Девушка обвиняется по статье о государственной измене, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Майор украинской спецслужбы играл на чувствах девушки, закрутив с ней роман по интернету. Сотрудник СБУ каждый раз благодарил ее, когда она отправляла ему необходимую информацию, и постоянно спрашивал о новых данных. В ответ соблазнитель обещал жениться на ней и забрать в Киев.

Помимо того, задержанная администрировала Telegram-канал «Мелитополь — это Украина». В итоге к девушке нагрянули российские силовики.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали 48-летнего местного жителя, сотрудничавшего с СБУ. По данным российской спецслужбы, крымчанин передавал Киеву информацию об обстановке на полуострове и занимался организацией тайников с боеприпасами. В отношении мужчины возбуждены дела по статьям о сотрудничестве с иностранным государством, направленном против безопасности РФ, и о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.