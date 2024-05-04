Снежный апокалипсис: что сейчас происходит с погодой на Урале, разрушения

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Снегопад в Екатеринбурге 04 мая 2024 г.

Десятки тысяч людей остались без света из-за снегопада в Свердловской области на Урале, в некоторых населенных пунктах также приостановлено водоснабжение, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Что сейчас происходит в регионе, когда прекратится снежный апокалипсис?

К каким последствиям привел снегопад в Свердловской области

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что из-за снегопада в регионе произошли аварии на линиях электропередачи. На настоящий момент свет отсутствует в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО, Новоуральск, Сысерть и поселке Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга.

«Кроме того, в ряде территорий также имеется приостановление подачи потребителям водоснабжения и отопления», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Telegram-канала SHOT, из-за непогоды в городах падают деревья и рвутся линии электропередачи, также в регионе имеются проблемы с сотовой связью.

«Энергетики сейчас работают в режиме максимальной мобилизации, для восстановления энергоснабжения на места отправляются все новые бригады рабочих и спецтехника. Кроме проблем со светом местные сообщают о сильных перебоях с сотовой связью на фоне непогоды», — говорится в сообщении канала.

Как складывается ситуация на трассе Пермь — Екатеринбург

По данным регионального МЧС, из-за работ по уборке снега автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в двух округах в Пермском крае.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», водители на трассе в районе Ревды жалуются на пробку, у некоторых заканчивается топливо. На Чусовском тракте из-за поваленных деревьев возник затор, водители были вынуждены самостоятельно убирать последствия стихии, вооружившись бензопилами для расчистки дороги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Из-за сильного снегопада, плохой видимости и гололеда непростая обстановка складывается на дорогах — Пермский тракт заметает, застревают и фуры, и легковушки. Очевидцы сообщают, что на ряде участков проехать невозможно даже по встречке, а у некоторых водителей в пробке уже заканчивается топливо», — добавил SHOT.

Согласно последним данным ГИБДД Свердловской области, на 280-м км автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района представители МЧС на настоящий момент разворачивают второй пункт обогрева для автомобилистов в целях оказания необходимой помощи. Первый находится на 320-м км трассы.

Аэропорты Екатеринбурга и Перми, несмотря на погоду, работают в штатном режиме. Из-за выпавшего снега и гололеда в Екатеринбурге перестали работать сервисы проката электросамокатов.

Когда стихнет снегопад в Свердловской области

В Екатеринбурге 4 мая продолжит идти снег, сообщил синоптик Александр Путин в своем Telegram-канале.

«В субботу снегопад в южной половине Свердловской области продолжится до вечера. Зона осадков будет постепенно смещаться в восточную часть региона. В районах с установившимся снежным покровом дневная температура ожидается преимущественно ниже нуля», — отметил прогнозист.

По словам синоптика, образовавшийся снежный покров сохранится до середины следующей недели, а снегопад стихнет к ночи 5 мая.

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