Россиянка тайно родила ребенка и выбросила в мусорку Жительница Новосибирска хочет усыновить найденного в мусорке внука

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске 22-летняя девушка 16 февраля выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак, где его через час нашел случайный прохожий, сообщает «КП-Новосибирск». Теперь малыша хочет усыновить мать этой девушки, а вся семья шокирована произошедшим.

По данным издания, местная жительница скрывала беременность и самостоятельно родила. После она завернула ребенка в несколько пакетов и выбросила в мусорку на улице 1905 года. Проходивший мимо молодой человек услышал крики и подумал, что там котенок, но вскоре обнаружил малыша — он провел на морозе около часа — и обратился в экстренные службы.

То, что беременна, скрывала. Да и личной жизнью сильно не делилась. Знаю, что в Новосибирске она работала администратором, был у нее парень, тоже работал, и на этом все, — рассказал дядя девушки.

Мужчина также отметил, что в последний раз видел племянницу около месяца назад и тогда он даже не мог подумать, что она беременная. По его словам, родственница всегда была немного полной, помощи она не просила, несмотря на такую ситуацию.

Мать ее уже в курсе, тоже в шоке. Она собирается в Новосибирск, хочет усыновить ребенка, будем разговаривать об этом с органами, — добавил он.

Ранее в Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки. При первичном осмотре места происшествия стало понятно, что смерь несовершеннолетней носит криминальный характер. Подозреваемым в убийстве стал ее 28-летний знакомый. Мужчину разыскивают.