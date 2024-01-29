Следящим за Россией агентам ЦРУ запретили использовать Telegram Bloomberg: аналитикам ЦРУ по России не разрешили входить в Telegram с рабочих ПК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентам Центрального разведывательного управления США, собирающим информацию о России, запрещено использовать Telegram с рабочих компьютеров, сообщает издание Bloomberg. При этом, когда аналитики хотят войти в мессенджер с личных устройств, их просят покинуть здание ведомства, говорится в статье о средствах разведки по открытым данным (OSINT) в спецслужбах.

Наша самая большая слабость в OSINT — это масштабы, в которых мы собираем информацию. Они огромны, — сказал директор OSINT-подразделения ЦРУ Рэнди Никсон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников. Он шутливо посоветовал ЦРУ обратить внимание на российскую соцсеть «ВКонтакте», которая пользуется у россиян большей популярностью, чем американский Twitter (X).

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что попытки россиян связаться с ЦРУ чреваты для них тюремным сроком до 20 лет по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Собеседник отметил, что подобные граждане «сломают себе жизнь».

Он также оценил так называемый вербовочный ролик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). По его мнению, у рассудительных и трезвых людей данный материал от ЦРУ вызовет только чувство брезгливости. По его словам, сюжет ролика спекулирует на том, что главный герой спасает себя и свою семью.