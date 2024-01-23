Песков в шутку посоветовал ЦРУ вербовать россиян во «ВКонтакте»

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Дмитрий Песков

Разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он шутливо посоветовал ЦРУ обратить внимание на российскую соцсеть «ВКонтакте», которая пользуется у россиян большей популярностью, чем американский Twitter (X).

Это практика распространенная разведки стран мира. Очень часто прибегают к СМИ, соцсетям чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает ЦРУ. Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране «ВКонтакте» гораздо популярнее, чем запрещенная Х. Аудитория ВК горазд больше, — сказал он.

Песков в разговоре с журналистами также высоко оценил деятельность правительства России под председательством Михаила Мишустина. По его словам, кабмин успешно обеспечивает стабильность темпов экономического развития страны. Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где постоянным участником, в частности, является первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Также Песков прокомментировал информацию об отказе Польши от иска в ЕСПЧ по Смоленской авиакатастрофе. Он отметил, что Россия всегда была против того, чтобы эту аварию политизировали.