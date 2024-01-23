В Кремле дали оценку работе правительства Мишустина Песков высоко оценил работу правительства России по экономическому развитию

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Михаил Мишустин

Правительство России под председательством Михаила Мишустина успешно обеспечивает стабильность темпов экономического развития страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, президент РФ Владимир Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где постоянным участником, в частности, является первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где Андрей Белоусов — постоянный участник. Правительство обеспечивает стабильность экономического развития, и это удается правительству хорошо. И микро- и макроэкономическая стабильность обеспечена и являет собой хороший фундамент, от которого можно отталкиваться, поддерживать темпы развития со знаком плюс, что наша экономика и делает, — сказал Песков.

Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы. По его словам, страна уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, а так называемые экономики Глобального Севера — США, ЕС — сдают позиции.

До этого зампред председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российского валового внутреннего продукта. Он подчеркнул, что уровень ВВП повысился на 5,5% в годовом выражении в третьем квартале 2023 года и на 7,8% — во втором. Медведев также добавил, что при этом экономика Европы неуклонно погружается в рецессию.