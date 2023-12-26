Орешкин озвучил достижение России в сфере экономики Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Россия стала крупнейшей экономикой Европы, сообщил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин. По его словам, государство уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, а вот так называемые экономики Глобального Севера — США, ЕС — сдают позиции.

Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место, — отметил Орешкин.

Ранее Путин заявил, что российская экономика обладает большим запасом прочности, который увеличивается с годами. По словам главы государства, это стало возможным благодаря нескольким составляющим, среди которых высокая консолидация общества и общая устойчивость финансово-экономической системы государства. Также сыграло роль возрастание силовой составляющей, укрепление и развитие российской армии и силовых структур, рост промышленного производства. Все это привело к тому, что экономика России отыграла падение 2022 года, заключил президент.

До этого аналитики заявили, что самой большой победой России в период СВО является возрождение экономики страны. По их словам, РФ адаптировалась к западным санкциям и улучшила практически все свои показатели.