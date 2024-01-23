«Против политизации»: Песков о решении Польши по Смоленской авиакатастрофе Песков поддержал отказ Польши от иска в ЕСПЧ по Смоленской авиакатастрофе

Фото: Олег Минеев/РИА Новости

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию об отказе Польши от иска в ЕСПЧ по Смоленской авиакатастрофе, заявил, что Россия всегда была против того, чтобы эту аварию политизировали, передает «Интерфакс». Он отметил, что пока не ознакомился с официальной позицией Варшавы.

Надо ознакомиться с официальной информацией, мы всегда были против политизации. Мы надеемся, что здравый смысл возобладает и страница будет перевернута, — сказал Песков.

Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Соответствующее заявление опубликовал МИД республики. Тогда в результате инцидента погиб президент страны Лех Качиньский.

Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявлял, что подача иска, у которого нет шансов на успех, подвергает налогоплательщиков неоправданным расходам. Юристам из республиканской казны пришлось бы заплатить порядка четверти миллиона долларов.

Президентский Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Смоленска 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, другие политики, а также военачальники. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром.