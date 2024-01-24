«Сломают себе жизнь»: юрист о последствиях для россиян попыток выйти на ЦРУ Юрист Хаминский: попытки россиян связаться с ЦРУ грозят им 20 годами тюрьмы

Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Попытки россиян связаться с ЦРУ чреваты для них тюремным сроком до 20 лет по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ст. 276 УК РФ «Шпионаж», рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Собеседник отметил, что подобные граждане «сломают себе жизнь».

Попытки граждан, клюнувших на ролик ЦРУ, чреваты для них 20 годами тюрьмы по ст. 275 и ст. 276 УК РФ и сломанной жизнью. Подобные материалы ЦРУ направлены только на причинение вреда России и склонению к предательству. И даже выйдя на свободу спустя 20 лет, предатель навсегда останется предателем, — отметил Хаминский.

По его мнению, у рассудительных и трезвых людей данный материал от ЦРУ вызовет только чувство брезгливости. По его словам, сюжет ролика спекулирует на том, что главный герой спасает себя и свою семью.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников. Он шутливо посоветовал ЦРУ обратить внимание на российскую соцсеть «ВКонтакте», которая пользуется у россиян большей популярностью, чем американский Twitter (X).