«Жалко налогоплательщиков»: юрист разнес «вербовочный» ролик ЦРУ на русском Юрист Хаминский: «вербовочный» ролик ЦРУ сняли и смонтировали дилетанты

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Так называемый вербовочный ролик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), вероятно, сняли и смонтировали дилетанты, ничего не знающие о России, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт назвал видео «нелепым», а их авторам посоветовал обратиться к психиатру.

По законам жанра авторов данного нелепого двухминутного фильма нужно было бы спрятать, от греха подальше, в кабинете психиатра. Остается только гадать, в какую сумму американским налогоплательщикам обходятся информационно-психологические войны США и производство подобных «шедевров», — отметил Хаминский.

По его мнению, у рассудительных и трезвых людей данный материал от ЦРУ вызовет только чувство брезгливости. По его словам, сюжет ролика спекулирует на том, что главный герой спасает себя и свою семью.

Сюжет основывается на спекуляции на спасении себя, своей семьи, своей страны. Голос за кадром с придыханием предлагал сообщить ЦРУ некие сведения взамен на спасение России от «внутреннего врага». На самом деле это обычное предательство собственной страны, — подытожил Хаминский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников. Он шутливо посоветовал ЦРУ обратить внимание на российскую соцсеть «ВКонтакте», которая пользуется у россиян большей популярностью, чем американский Twitter (X).