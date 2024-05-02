Скончался актер, найденный с ожогами у военкомата Найденный с ожогами у военкомата актер умер в Петербурге

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Молодой актер, госпитализированный с тяжелыми ожогами, скончался сегодня в НИИ Джанелидзе Петербурга, сообщает «Фонтанка». Правоохранительные органы уже получили телефонограмму о его смерти. В ночь на 1 мая 23-летнего парня нашли у военного комиссариата на набережной Фонтанки с ожогами 90% тела.

Накануне в отдел полиции привезли подругу погибшего. Она рассказала, что познакомилась с парнем год назад. Девушка описала погибшего как не совсем адекватного человека, который после ссоры с другом стал «благородным бомжом» и переехал на улицу.

Он часто ревновал ее и устраивал истерики. По ночам актер не спал, объясняя это желанием услышать, что возлюбленная скажет во сне. В итоге он объявил о расставании и исчез. Следующее сообщение о нем девушка получила уже от полиции 1 мая, когда парня увезли в больницу. По словам девушки, бывший утверждал, что связан с космосом, так как родился в День космонавтики.

Ранее в городе Вельске Архангельской области мужчину в коматозном состоянии доставили с помощью санавиации в областной госпиталь. Он подвергся нападению неизвестного в пивбаре «Высокий градус». Пьяный мужчина избил пострадавшего, а после залил его кипятком.