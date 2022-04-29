Складское здание загорелось в Иркутске на площади 800 квадратных метров ГУ МЧС: складское здание загорелось в Иркутске на площади 800 квадратных метров

Фото Социальные сети

В Иркутске пожарные ликвидируют возгорание в складском помещении на улице Полярной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Площадь возгорания составляет порядка 800 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09:42 по местному времени (04:42 мск).

На момент прибытия горит внутри каркасного складского помещения и кровля, в тушении задействовано 7 единиц техники и 21 человек. Предварительная площадь пожара — около 800 квадратных метров. Пострадавших нет. Работы продолжаются, — говорится в сообщении.

По данным сервиса 2ГИС, которые приводит ТАСС, пожар возник в двухэтажном здании, где располагаются торгово-производственные компании и сервисы по ремонты спецтехники.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Загорелась верхняя палуба, эпицентром возгорания стала рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По одной из версий, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. Пожар был ликвидирован, возбуждено уголовное дело.