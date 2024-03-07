Склад стройматериалов вспыхнул в Магадане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Склад стройматериалов загорелся в Магаданской области, передает пресс-служба МЧС. Площадь пожара, предварительно, составляет 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные подразделения выехали на ул. Пролетарскую. Очевидцы сообщают, что наблюдают густой черный дым. Информация уточняется, — заявили представители ведомства.

Ранее сообщалось о локализации природного пожара, возникшего из-за пала травы на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Возгорание частично затронуло территорию Гамовского участка, уточнили биологи. В Министерстве ГО и ЧС региона отметили, что в Приморье на утро 4 марта зарегистрировано три природных пожара. В региональном Гидрометцентре утверждают, что до конца недели серьезных осадков в области не будет.

До этого в Кемерово огнеборцы спасли 13 человек при пожаре в жилом доме. Самостоятельно до прибытия спасателей на улицу вышли 11 человек. Возгорание в пятиэтажке произошло из-за короткого замыкания в электросчетчике. В тушении пожара были задействованы 16 специалистов и пять единиц техники.

Кроме того, в Зеленограде пожарные ликвидировали пожар в частном доме. Известно, что на площади 20 квадратных метров обрушилась крыша здания. Погибли четыре человека.