В Приморье локализовали пожар в нацпарке «Земля леопарда»

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Природный пожар, возникший из-за пала травы на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка. Возгорание частично затронуло территорию «Гамовского» участка, уточнили биологи.

Из-за шквалистого ветра огонь быстро распространялся, однако в настоящее время благодаря упорной работе государственных инспекторов «Земли леопарда» в течение ночи и утра понедельника пал локализован, ведется работа по окончательному устранению возгорания, — добавили в пресс-службе.

В Министерстве ГО и ЧС региона заявили агентству, что в Приморье на утро 4 марта было зарегистрировано три природных пожара. Один из них, площадью 100 гектаров, локализовали на территории нацпарка «Земля леопарда». В региональном гидрометцентре утверждают, что до конца недели серьезных осадков в области не будет. Синоптическая ситуация может измениться 8 марта, когда Приморье окажется в зоне атмосферных осадков. Ожидается умеренный снег, ночные морозы могут ослабеть.

Ранее сообщалось, что мощные природные пожары бушуют в Приморском крае. По информации правительства региона, пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. Местные жители рассказали, что в одном из районов был замечен огненный торнадо.