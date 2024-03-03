Пожарные в Кузбассе спасли 13 человек из горящей пятиэтажки

Фото: t.me/mchs_official

В Кемерово огнеборцы спасли 13 человек при пожаре в жилом доме, сообщила пресс-служба МЧС. Возгорание в пятиэтажке произошло из-за короткого замыкания в электросчетчике.

Самостоятельно до прибытия огнеборцев на улицу вышли 11 человек. Еще 13 жильцов, в том числе двоих детей, эвакуировали пожарные, — рассказали в МЧС.

Для тушения пожара были задействованы 16 специалистов и привлечены пять единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае произошел пожар в оздоровительном комплексе на территории отеля. По данным регионального МЧС, в здании загорелась кровля, огонь распространился на площади порядка 600 квадратных метров. По информации ведомства, на месте происшествия никто не пострадал, в момент возгорания внутри помещения никого не было.

Днем 2 марта в городе Кузнецке Пензенской области произошел пожар в здании торгового центра, расположенного на Московской улице. Пожарные локализовали возгорание в ТЦ, когда пламенем была охвачена площадь около 1,5 тысячи кв. м. К вечеру огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, пожар был полностью потушен, информации о пострадавших при ЧП не поступало.