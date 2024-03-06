Число погибших при пожаре в Зеленограде выросло до четырех человек

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Global Look Press/Global Look Press

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в частном доме в Зеленограде, сообщает пресс-служба МЧС России. При тушении под завалами был найден еще один погибший, уточнило ведомство.

Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Москве. Обрушилась кровля дома на площади 20 квадратных метров. Пожар унес жизни четверых человек. Причины произошедшего устанавливаются, — говорится в публикации.

Прокуратура Москвы заявила о продолжении работы специалистов на месте пожара. Они обследуют дом, чтобы установить предварительную причину возгорания, которую можно будет точно назвать по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось о трех погибших при возгорании в одноэтажном частном доме, расположенном в Зеленограде на улице Новомалино, 1. Пламя охватило 90 квадратных метров, появилась угроза его распространения на соседние дома. Сотрудники МЧС вывели из соседних строений трех жителей. Из горящего дома удалось эвакуировать четырех человек, но двое из них позже скончались. Также под завалами было найдено еще одно мертвое тело.