СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда

https://static.news.ru/photo/bea84df6-c1e7-11ea-aa71-fa163e074e61_660.jpg Фото: volgograd.sledcom.ru

Следователи Волгоградской области изучили архивные материалы о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории региона и возбудили уголовное дело по статье «Геноцид».

Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Волгоградской области.

Согласно архивным данным, на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, казнённых фашистами с особой жестокостью. Во время оккупации с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года немецкие захватчики морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах и заживо засыпали землёй местное население. Имеются документальные свидетельства этих зверских убийств в Дзержинском районе города, сёлах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, станицах Верхне-Курмоярская и Нижне-Чирская.

Следователи и криминалисты для идентификации личностей погибших проведут судебно-медицинские и медико-криминалистические экспертизы. Они установят причины смерти, определят пол и возраст погибших, а также воссоздадут прижизненный облик погибших. Раскопки пройдут в 15 местах с захоронениями. К ним привлекут военных, специалистов МЧС и поисковиков.

Как писал NEWS.ru, геноцид со стороны нацистов против народа СССР — преступление, которое не имеет срока давности. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа». Российский лидер подчеркнул, что нацисты готовили колонизацию территорий Советского Союза, а людей других национальностей собирались «превратить в рабов», лишив языка и культуры. По мнению главы государства, такая оценка должна быть незыблемой в законодательстве РФ и в системе международного права. Путин добавил, что соответствующую работу должны проводить сотрудники ведомств, развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках.