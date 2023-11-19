СК возбудил дело после гибели двух жителей Новокузнецка при падении дерева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели двух жителей Новокузнецка в результате падения дерева, сообщила пресс-служба СК по Кемеровской области. Тела 58-летнего мужчины и 60-летней женщины обнаружили в Заводском районе в машине, на которую рухнуло дерево. В салоне также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их госпитализировали с травмами.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), — говорится в сообщении.

Тем временем в Новокузнецке объявлен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Кузнецов. По его словам, городские службы устраняют аварии на высоковольтных сетях, ориентировочное время включения электричества — не ранее 20:00. Работы будут проводиться только при снижении скорости ветра ниже 10 м/с, указал он.

По словам мэра, работа водозаборов в Новокузнецке не восстановится, пока не появится электричество. Отключены 23 котельные, в части районов нет отопления. Кузнецов добавил, что жертвами стихии стали два человека, шесть пострадали. Градоначальник указал, что в Новокузнецке повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 машин.

Занятия первой смены в школах Новокузнецка в понедельник, 20 ноября, отменяются, по работе второй смены примут решение в 09:00, доложил мэр. Также 20 ноября в городе решили приостановить работу детских садов.

Момент падения дерева на машину в Новокузнецке попал на видео. На кадрах заметно, что перед этим водитель решил притормозить, в итоге дерево упало на крышу.