СК проверит информацию об издевательстве над детьми в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/96c65afe-2a2d-11eb-8761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация об издевательстве над детьми в детском языковом центре в Новосибирске будет проверена следователями. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проводится процессуальная проверка по информации, размещённой в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над её пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их, — говорится в сообщении регионального Следственного управления СК.

Об издевательстве над детьми сообщила мать пятилетних мальчиков-двойняшек. Как сообщает «Новосибирск онлайн», она заявила, что педагог Надежда Дмитриенко за плохое поведение поджигала спички и тушила их об руки, била по голове и по спине. Родительница отвела одного из сыновей в травмпункт, где получила справку о том, что у ребёнка зафиксирован термический ожог второй степени. Кроме того, у семьи на руках есть справка от психоневролога-психотерапевта о том, что для своего возраста мальчик обнаруживает сохранный интеллект и не имеет склонности к патологическому фантазированию.

В то же время руководитель центра Анастасия Дубовицкая утверждает, что эта ситуация является местью матери детей из-за конфликтной ситуации. По её словам, покраснения на коже у детей объясняются аллергией, а справки являются поддельными. Центр готовит судебный иск о клевете.

Что касается педагога, то, как передаёт источник, 60-летняя женщина шокирована происходящим. Она подчёркивает, что даже не помнит, как выглядят спички, потому что не пользовалась ими очень давно.

Я не понимаю, что нужно этой женщине, что я ей плохого сделала? Отдельное питание, дети ухоженные, накормленные. У неё что, фобия такая, гнобить людей и поднимать им давление? <...> Я не знаю, что говорить, не знаю, как мою боль вообще высказать. Я уже наплакалась, я таблетки от давления пью. Что, мне вот так будут звонить и трепать нервы? Я хочу спокойно работать, дожить до старости, внукам помочь. А получается, что я какой-то варвар, изверг. Меня вообще к детям допускать нельзя и до внучки допускать нельзя? — сетует педагог.

Отмечается, что редакция новосибирского портала задержала выход этого материала на месяц, чтобы полиция успела разобраться в сути конфликта. Однако за прошедшее время ситуация не изменилась. Процессуальное решение о возбуждении дела или отказе в возбуждении дела пока не принято.

Ранее NEWS.ru писал, что на 13-летнего школьника упали ворота во время урока физической культуры в городе Мурино в пригороде Санкт-Петербурга. Ребёнок получил тяжёлые травмы и был доставлен во Всеволожскую больницу.