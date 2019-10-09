https://static.news.ru/photo/4dcb0608-eab7-11e9-acb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Tyurkin/youtube.com

Силовики начали проверку после забастовки рабочих муниципального предприятия «Гаражстройэксплуатация» в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Мордовии.

Следователи проверяют наличие в действиях директора муниципального предприятия Василия Кузнецова признаков состава преступления по статье УК «Невыплата заработной платы», говорится на сайте ведомства .

В настоящее время СК изучают обстоятельства, изложенные в СМИ. Впоследствии они дадут оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Как писал News.ru, 8 октября около 40 работников «Гаражстройэксплуатации» начали забастовку из-за отсутствия зарплаты на протяжении четырёх месяцев — в последний раз им выдали по пять тысяч рублей в июне. Часть из них перегородили бульдозерами въезд на территорию полигона ТБО в окрестностях села Белогорское, собрав очередь из мусоровозов.