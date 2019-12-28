Модернизацию системы авиасообщений, технического обслуживания и переподготовку авиационного персонала проведут в Дальневосточном федеральном округе России. Вопросом занимаются Минпромторг, «Ростех», ВТБ, Сбербанк, Росавиация, Минфин, Минэкономразвития и Минтранс. Об этом
Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году, — процитировали «Известия» члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект, предполагающий возвращение прежнего возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 для женщин на Дальнем Востоке, планируется доработать, распространив его действие на Арктическую зону РФ.
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