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Аварийное отключение электроснабжения произошло в микрорайоне Сергиев Посад посёлка Марко под Иркутском. Для устранения аварии задействованы шесть человек и две единицы техники.

Под отключение попало 147 частных жилых домов, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. Электричество отключилось в 18:50 по местному времени. По данным синоптиков, в посёлке сейчас минус 26...