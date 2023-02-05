Система ПВО сбила две ракеты в Белгородской области

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

В Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила две вражеских ракеты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительным данным, жертв среди мирного населения, а также повреждений домов и объектов областной инфраструктуры нет. Как указал Гладков, специалисты уточняют последствия обстрела.

В Валуйском городском округе системой ПВО было сбито 2 ракеты. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу, — написал Гладков.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что село Горналь попало под обстрел ВСУ. По словам губернатора, при атаке украинской армии никто не пострадал. Старовойт указал, что в ходе обстрела были повреждены линия электропередачи, которая тянется от водопроводной башни, а также автомобиль и один из домов.

Днем ранее Гладков сообщил об обстреле села Красного Шебекинского городского округа. В результате обстрела населенного пункта пострадали несколько домовладений, одно из них имеет сильные повреждения, в других двух домах выбиты стекла, а также посечены заборы и фасады. Повреждение получила линия электропередачи. Губернатор подчеркнул, что люди не пострадали.