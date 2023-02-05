ВСУ повредили линию электропередачи при обстреле Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высоковольтные линии электропередачи

Село Горналь Суджанского района Курской области попало под обстрел ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По словам губернатора, при атаке украинской армии никто не пострадал. Старовойт указал, что в ходе обстрела были повреждены линия электропередачи, которая тянется от водопроводной башни, а также автомобиль и один из домов.

В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль. В одном из домов выбиты стекла, — написал Старовойт.

Ранее курский глава сообщил, что с 4 февраля высокий уровень террористической опасности на территории региона стал бессрочным. По его словам, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».

30 января Старовойт рассказал об обстреле ВСУ Рыльского района области. В окрестностях деревни Поповка, расположенной на границе с Сумской областью, было зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Старовойт указал, что пострадавших нет.