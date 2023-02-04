ВСУ обстреляли село Красное Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела села Красного Шебекинского городского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красного Шебекинского городского округа. В результате обстрела населенного пункта пострадали несколько домовладений, одно из них имеет сильные повреждения, в других двух домах выбиты стекла, а также посечены заборы и фасады. Повреждение получила линия электропередачи. Губернатор подчеркнул, что люди не пострадали.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Самое главное — пострадавших нет, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

4 февраля Гладков сообщил, что на территории Белгородской области ввели бессрочный режим «желтого» уровня террористической опасности. Ранее этот режим постоянно продлевался.

Всего в России есть три уровня террористической угрозы. Повышенный («синий») устанавливают, если есть информация о возможности совершения теракта. Высокий («желтый») — если такая информация подтверждена. Критический («красный») — когда теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его угрозу.

В ночь на 4 февраля Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли промышленный завод в Белгородской области. Он добавил, что по предварительной информации, пострадавших в результате удара нет. Глава региона уточнил, что на месте работают аварийные службы, а также создан оперативный штаб.