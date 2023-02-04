Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли завод в Белгородской области

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленный завод в Белгородской области. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате удара нет. Глава региона уточнил, что на месте работают аварийные службы, а также создан оперативный штаб.

ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место, — написал Гладков.

Министерство обороны РФ на данный момент ситуацию не комментировало.

30 января губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района области. В окрестностях деревни Поповка, расположенной на границе с Сумской областью, было зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Старовойт указал, что пострадавших нет.

29 января Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Сообщалось о 12 прилетах, люди не пострадали, однако были повреждены линии электропередачи. В результате жители Краснооктябрьского и села Волфино на время остались без света.