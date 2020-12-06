Синоптики назвали регион, где температура опускалась до −50

На территории Оймяконского района Якутии минусовая температура воздуха достигла отметки в 50 градусов. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили специалисты регионального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Как сообщили синоптики, в Верхоянске столбики термометров показали, что температура воздуха опустилась до минус 49 градусов. В Усть-Нере и Оймяконе было ещё на один градус холоднее. Кроме того, похожие погодные условия были зафиксированы в Момском районе республики. Так, в городе Усть-Мома температура опустилась до минус 45 градусов.
По утверждениям экспертов, Верхоянск и село Оймякон имеют шансы стать полюсами холода. Там столбики термометров уже опускались ниже минус 67 градусов,
Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца недели в центре и на юге европейской территории РФ установится мощный блокирующий антициклон. По его словам, каждый день будет неизменчивая, солнечная и морозная погода.
Вильфанд добавил, что антициклон сформировался в Сибири, а потом двинулся на запад. Поэтому на юг западной Сибири и на юг средней Сибири до сих пор распространяется область высокого давления.