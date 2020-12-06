Синоптики назвали регион, где температура опускалась до −50

https://static.news.ru/photo/dd97cf78-384f-11eb-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Якутия Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

На территории Оймяконского района Якутии минусовая температура воздуха достигла отметки в 50 градусов. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили специалисты регионального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Как сообщили синоптики, в Верхоянске столбики термометров показали, что температура воздуха опустилась до минус 49 градусов. В Усть-Нере и Оймяконе было ещё на один градус холоднее. Кроме того, похожие погодные условия были зафиксированы в Момском районе республики. Так, в городе Усть-Мома температура опустилась до минус 45 градусов.

По утверждениям экспертов, Верхоянск и село Оймякон имеют шансы стать полюсами холода. Там столбики термометров уже опускались ниже минус 67 градусов, передаёт «МК».

Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца недели в центре и на юге европейской территории РФ установится мощный блокирующий антициклон. По его словам, каждый день будет неизменчивая, солнечная и морозная погода.

Вильфанд добавил, что антициклон сформировался в Сибири, а потом двинулся на запад. Поэтому на юг западной Сибири и на юг средней Сибири до сих пор распространяется область высокого давления.