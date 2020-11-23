Силовики возбудили уголовное дело против супруги мэра Томска Галины Кляйн

https://static.news.ru/photo/4d11ccd2-2d88-11eb-bab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Против генерального директора компании «Томское пиво» супруги арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галины возбуждено уголовное дело. Она подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Томское пиво» Кляйн Галины Ивановны. Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), — написали адвокаты Ивана Кляйна в Telegram-канале.

Следствие считает, что женщина оказала сопротивление во время проведения обыска.

13 ноября сотрудники ФСБ по Томской области задержали Кляйна во время проведения селекторного совещания. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести в систему «Геокад» данные о наличии трёхсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО «Томское пиво», после чего были внесены изменения в генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этого местный предприниматель получил отказ в строительстве жилых домов возле завода. Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», он не признал свою вину.

14 ноября градоначальник был арестован на два месяца. Позже его временно отстранили от должности из-за обвинения в преступлении. Об этом писал NEWS.ru.