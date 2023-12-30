Силовики увезли мужчин с травести-шоу в красноярском баре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики утром 30 декабря пришли с рейдом в красноярский ночной клуб Elton Bar, где проходило травести-шоу, и забрали в отделение всех мужчин, находившихся в заведении, сообщает Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на очевидцев произошедшего. Все девушки при этом остались в клубе.

Забрали мужиков вообще всех. Остались одни девушки в клубе. Приехал «бобик» и забрал всех мужиков, — рассказала одна из посетительниц.

Администрация заведения заверила, что они не являются ЛГБТ-клубом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а лишь представляют посетителям программу оригинального жанра. Также в клубе заверили, что рейд не был связан с тем, на какую публику ориентировано заведение, а всех задержанных после опроса отпустили.

Проверочные рейды перед Новым годом — это стандартная ситуация в Красноярске, и это было не только в нашем баре! <...> И ещё один нюанс, о котором вряд ли напишут. В полиции гостей только опросили по поводу пропавшего человека, который, возможно, посещал наш бар. И после этого всех отпустили, — написала администрация Elton Bar в Telegram.

В апреле в Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд оштрафовал на миллион рублей ООО «Спортекс» за публикацию рекламы гей-сауны «У цирка». Против организации был составлен протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений.