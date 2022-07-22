Силовики пришли к хозяевам обезьяны, напавшей на девочку в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следователи посетили домашний зоопарк в подмосковном Терпигорьево, откуда сбежала обезьяна, покусавшая двухлетнюю девочку. Они осмотрели вольеры, в которых содержатся животные, а также опросили хозяйку питомцев.

По информации СК, должностные лица не проверили условия содержания диких животных в частном зоопарке, организованном местной жительницей на ее участке. В отношении них возбуждено уголовное дело о халатности.

21 июля обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на двухлетнюю девочку. Медики диагностировали у ребенка обширную кровопотерю, глубокие порезы и переломы пальцев. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, девочку прооперировали, она находится под наблюдением врачей.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков назвал возможные причины нападения животного на ребенка. По его словам, это связано со схожестью повадок детей и приматов.