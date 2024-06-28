Сигнал опасности атаки БПЛА раздался в российском регионе Гусев: режим опасности атаки БПЛА введен в Воронежской области

Фото: МО Украины

На территории Воронежской области объявлена угроза опасности атаки беспилотников, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие на фоне сигнала тревоги.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — следует из сообщения.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. По данным ведомства, дроны были сбиты над Тверской, Московской и Белгородской областями.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передавал, что Яковлевский городской округ подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью шести беспилотных летательных аппаратов, По его информации, в городе Строителе пострадали два человека. Женщина была ранена в ногу и руку, мужчина — в плечо.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, заявлял сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, в результате произошло возгорание, без электричества остались около тысячи абонентов.