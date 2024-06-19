Сигарета едва не погубила всю семью в российском регионе МЧС: в Нижегородской области сгорела квартира из-за непотушенной сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина устроил пожар в квартире в Ветлуге Нижегородской области, не потушив сигарету, сообщает пресс-служба МЧС России. Запах дыма почувствовали дети, вместе со взрослыми они успели покинуть жилище через окно.

В городе Ветлуге Нижегородской области 40-летний кавалер в квартире дамы сердца устроил пожар, не потушив сигарету, — говорится в сообщении.

Курильщику вынесли штраф в размере 800 тысяч рублей, а также назначили год исправительных работ. В ведомстве напомнили об опасности курения в постели и необходимости установки в жилых помещениях пожарных извещателей.

Ранее в деревне Минаево под Домодедово мужчина поджег свой дом, а когда приехали пожарные, мешал им тушить пламя. По прибытии полиции он стал бросаться топорами и отстреливаться от силовиков травматическим пистолетом.

До этого в Омской области загорелось зернохранилище. По данным МЧС России, площадь возгорания составила 2,6 тысячи квадратных метров. Спасатели сначала локализовали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня, а затем полностью ликвидировали открытое горение.

Кроме того, в Сети появилось видео пожара в здании государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в районе Каширского шоссе на юге Москвы. На кадрах видно, как со второго этажа строения вырываются языки пламени.