Сибирячка обвинила врачей в нанесении травм ее ребенку при родах В Новосибирске женщина обвинила врачей в нанесения ее ребенку травм при родах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске местная жительница обвинила врачей в халатности из-за нанесенных ее ребенку во время родов травм. Она рассказала «КП-Новосибирск», что ее долго не переводили в предродовое отделение и выдавливали застрявшего в утробе младенца, нажимая локтями ей на живот. Женщина добавила, что ребенок не закричал, когда родился, и первое время не дышал.

Меня не хотели переводить в предродовое отделение. Соседки по палате видели, как я от боли валялась на полу, как меня тошнило. <...> Я начала рожать и услышала, как врачи начали говорить: «Ребенок не выходит. Он застрял». Они начали выдавливать младенца из меня, давили локтями на живот. В итоге моя девочка родилась и даже не закричала, — отмечает сибирячка.

По ее словам, за все время беременности ей не сообщали о каких-либо отклонениях и не назначили кесарево. После рождения ребенка сразу перевели в реанимацию, мать пускали к ней только на 15 минут. Сибирячка считает, что выдавливание отразилось на состоянии дочери: у ребенка не шевелится правая рука и повреждена правая часть мозга. По данным МРТ, у младенца обнаружили признаки кефалогематомы, кровоизлияния между костями черепами и соединительной тканью, что может являться послеродовой травмой. Женщина подчеркнула, что уже второй месяц проводит с ребенком в больнице.

Дочь при рождении была 55 см, весила 4,5 кг, а я ростом всего 160 см. Врачи видели же, что воды зеленые: почему ничего не предприняли? После того, как дочка поправится, я буду писать обращение в Минздрав, — заключила сибирячка.

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