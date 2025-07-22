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22 июля 2025 в 13:29

Военкоры узнали о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

«СВ»: ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию, перебросив резервы на Теткинское и Глушковское направления, пишет Telegram-канал «Северный ветер». Источник сообщает, что противник предпринял попытку зайти в Курскую область в районе села Бессаловка и поселка Новый Путь. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Штурмовые группы, по данным источника, были ликвидированы в результате комплексного огневого поражения. В ответном ударе, как пишет канал, принимали силы ВКС России.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что ВСУ концентрируют силы в районе Юнаковки, райцентре Сумской области Украины. Он выразил мнение, что противник намерен прорваться в Курскую область, так как нуждается в медийном ходе.

Тем временем Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Россия нанесет упреждающий удар, если Вооруженные силы Украины попытаются прорваться в Курской области. По его словам, это отобьет у украинской армии желание устраивать провокации на границе.

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