Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

https://static.news.ru/photo/c81398a2-e495-11ea-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о штормовом предупреждении в Сочи. Причиной стало формирование смерчей.

Так, по данным ведомства, существует риск формирования природных явлений над Чёрным морем на участке Магри — Весёлое. Предупреждение объявили с 22 по 23 августа. Жителям и гостям курортного города рекомендовали соблюдать меры предосторожности, сообщает «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты МЧС рассказали, куда не стоит отправляться за грибами и как обезопасить себя во время сбора грибов.

По словам спасателей, самое опасное место для грибников — это болото. В такой местности почва двигается под ногами, силы тратятся в два раза быстрее. Поэтому не лишним будет взять с собой палку на два метра выше собственного роста и избегать мест, где нет деревьев и кустов.