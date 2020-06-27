Штаб в Москве ожидает явку на онлайн-голосование по поправкам на уровне 90%

https://static.news.ru/photo/8077c316-b875-11ea-8ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Явка на электронном голосовании по Конституции в российской столице может превысить 90%. Об этом заявил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

По его словам, сейчас явка составляет 72,5%. Такой процент связан с тем, что люди прошли через сложную систему регистрации и изъявили желание проголосовать.

Думаю, что она (явка. — NEWS.ru) превысит 90%, 100% никогда не бывает, — пояснил он журналистам РИА Новости.

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня в 10:00 мск, в нём могут участвовать только жители Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование завершится 30 июня.

Всего в России в голосовании по поправкам приняли участие уже более 21 млн человек. За два дня явка составила 19,49%, включая проголосовавших онлайн.

Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, но власти перенесли его на 1 июля. Фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях прописаны два варианта ответа: «Да» и «Нет».

NEWS.ru писал, что в ЦИК поступили 105 обращений, которые содержат жалобы на работодателей, якобы принуждающих своих сотрудников идти на голосование. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, пристального внимания заслуживают 75 обращений, где указаны данные работодателей. Информация о нарушениях поступает из Марий Эл, Кировской области, Ставропольского края и других регионов.