SHOT: в Пензе на учителя завели дело за секс с ученицей в лаборантской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пензе завели уголовное дело против 40-летнего учителя информатики из школы № 71, который четыре года назад совратил восьмиклассницу прямо в лаборантской, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, ныне 19-летняя студентка вуза проговорилась о произошедшем знакомым и информация дошла до полиции.

Как пишет SHOT, против педагога возбудили дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Девушка на момент инцидента не достигла возраста согласия, ей было 15 лет. По инкриминируемой статье мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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