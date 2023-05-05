Школьница чуть не расстреляла одноклассников, которым обещала сюрприз Шестиклассница из Челнов пронесла в школу пистолет, пять патронов и газовый баллончик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шестиклассница из Набережных Челнов пронесла в школу №20 пистолет, пять патронов и газовый баллончик, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Канал сообщает, что ранее девочка обещала устроить одноклассникам сюрприз, а потом решила расстрелять их и себя.

Mash Iptash пишет, что девочку отправили к директору, учеников, один из которых позвонил на номер 112, не эвакуировали. Приехавшая полиция выяснила, что пистолет травматический.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что учеников нескольких школ подмосковного Щелково перевели на дистанционное обучение из-за угрозы теракта, слухи о котором были распространены в анонимном Telegram-канале. Все учебные учреждения города проверили спецслужбы, в школах усилили охрану и контрольно-пропускной режим.

До этого ученик девятого класса перед началом уроков возле школы сначала выстрелил из пневматического пистолета в двух семиклассников, а на перемене после первого урока в туалете произвел несколько выстрелов в двух восьмиклассников. Пострадавших забрали в больницу для оказания помощи, а стрелка доставили в отделение полиции. Позже Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девятиклассника до 12 июня.