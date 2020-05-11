Седьмой пациент умер от коронавируса в Кемеровской области

Седьмой пациент умер от тяжёлой пневмонии, вызванной коронавирусом, в Кемеровской области. Ему был 91 год.
За последние сутки инфекцию выявили ещё у девяти жителей Кузбасса, в больницах находятся 183 инфицированных. Выписаны за минувшие сутки восемь пациентов,
С начала пандемии в регионе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом, семь человек умерли, 70 выздоровели, на домашней изоляции находятся 7120 жителей.
В мире по состоянию на 11 мая заразились более 4,1 млн человек, более 282 тысяч умерли, более 1,4 млн выздоровели. В России выявлено 209 688 случаев заражения, 11 012 выявлено за последние сутки, 34 306 человек выздоровело, 1915 умерли. В Москве 109 740 заболевших, 5551 случай выявлен за последние сутки, более 13 тысяч выздоровели, 1068 умерли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество погибших с подтверждённым коронавирусом в Кемеровской области достигло шести человек. По словам главы региона Сергея Цивилёва, у пациента произошёл инсульт.
Добавьте наши новости в избранные источники