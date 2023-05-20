Саперы обезвредили снаряд, упавший на частный дом под Белгородом Гладков: саперы обезвредили снаряд, упавший на частный дом под Белгородом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Саперам удалось обезвредить снаряд, который упал на частный дом в селе Архангельском Белгородской области и не разорвался, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

Саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который попал в частное жилое домовладение в селе Архангельское Шебекинского округа, — написал Гладков.

Также он сообщил еще об одном снаряде ВСУ, который был обнаружен в селе Шамино при проведении полевых работ. По его словам, саперы решили ликвидировать его на месте. Для этого жителей близстоящих домов временно переселили на безопасное расстояние. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил белгородский губернатор.

Утром Гладков сообщал, что украинские военные нанесли удар по селу Архангельскому. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, один из снарядов попал в жилой дом, но не разорвался при падении.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области рассказал об обстреле села Муром. По его словам, в результате атаки пострадавших не было, в селе была повреждена линия электропередачи.

19 мая Гладков заявил, что под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского округа, в результате чего пострадал один человек. Губернатор рассказал, что мужчина получил травмы руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме этого, были повреждены несколько домов, автомобиль и линия электропередачи.