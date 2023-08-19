Сальдо назвал необоснованными слова ВСУ о захвате острова на Днепре

Фото: МО Украины

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг утверждения Вооруженных сил Украины (ВСУ) о контроле над одним из островов в дельте Днепра, передает ТАСС. Подобные заявления он назвал необоснованными.

На островах в дельте Днепра мы отмечаем действия разведывательно-диверсионных групп противника, на которые наши специализированные подразделения активно реагируют. На территории, изрезанной водными каналами и покрытой труднопроходимой растительностью, происходит вооруженное противостояние, — отметил Сальдо.

8 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска пресекли попытку высадки украинского десанта в районе Казачьих Лагерей. Как рассказал Сальдо, ВС РФ уничтожили два катера ВСУ при попытке высадиться на левобережье, в результате украинские военные оказались в воде и попытались вплавь вернуться на правый берег, но были уничтожены артиллерийским и стрелковым огнем.

7 августа сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. В непосредственной близости от многоквартирного дома было обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, которое было деактивировано с помощью робототехнического саперного комплекса. Причастные к организации теракта устанавливаются.