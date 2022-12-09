Рязанскую НПК оштрафовали на 58 млн рублей за сброс отходов в реку

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Тульский арбитражный суд оштрафовал Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию (РНПК) за загрязнение реки Листвянки на сумму более 58 млн рублей, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на экологическое общественное движение «Дышим чистым». Решение о взыскании было принято по апелляционной жалобе Приокского межрегионального управления Росприроднадзора. Решение уже вступило в законную силу, но РНПК собирается обжаловать его в суде кассационной инстанции.

Причиной судебного разбирательства стал факт сброса РНПК сточных вод в реку Листвянку. Изначально сумма иска составляла 63 млн рублей.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды ранее предостерег Минприроды от разрешения захоронения отходов, в том числе радиоактивных веществ, на территории центральной экологической зоны Байкала. Глава комитета Владимир Бурматов направил в ведомство письмо, в котором выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с подготовкой изменений в постановление правительства РФ от 30 августа 2001 года об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкала.

До этого глава кабинета министров России Михаил Мишустин распорядился создать правительственную комиссию по охране озера Байкал. Комиссия будет обеспечивать согласованность действий федерального центра с органами исполнительной власти Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края при решении задач по охране Байкала как уникальной экосистемы и объекта всемирного природного наследия.