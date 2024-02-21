Жителю Ленобласти затянуло ногу в станок во время работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Ленинградской области затянуло ногу в станок во время работы, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в городе Волхове вечером 20 февраля. Источник телеканала рассказал, что мужчину госпитализировали, сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Мужчина получил открытый перелом правой голени, вывих коленного сустава, вывих правого надколенника, — приводит канал слова собеседника.

В ноябре прошлого года в Кизилюртовском районе Дагестана умер рабочий, который попал в станок для переработки песка. Мужчина работал на территории карьера. В момент загрузки песка станок зацепил рукав его куртки и затянул по грудь в механизм. Помочь ему не успели, он скончался на месте от полученных травм.

В декабре сотрудник бригады, занимающейся рубкой леса в Новой Москве, погиб под упавшим на него деревом. Происшествие случилось недалеко от СНТ «Ярцево». Очевидцы произошедшего сразу же вызвали скорую помощь. До приезда врачей они попытались произвести сердечно-легочную реанимацию, однако рабочий так и не пришел в сознание. Прибывшие на место медработники констатировали смерть.

Позже в Красноярске на ТЭЦ-3 на рабочего упал строительный кран. Крановщика госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Падение крана произошло в результате монтажных работ.