Рабочего из Новой Москвы насмерть придавило деревом во время рубки леса

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Сотрудник бригады, занимающейся рубкой леса в Новой Москве, погиб в результате несчастного случая, сообщает «360». Мужчину придавило упавшим деревом. Он потерял сознание, а через некоторое время скончался от полученных травм.

По информации телеканала, происшествие случилось недалеко от СНТ «Ярцево». Очевидцы произошедшего сразу же вызвали скорую помощь. До приезда врачей они попытались произвести сердечно-легочную реанимацию, однако рабочий так и не пришел в сознание. Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть.

Ранее сообщалось о гибели 11 шахтеров в Китае. По информации местных СМИ, трагедия произошла в городе Шуанъян в китайской провинции Хэйлунцзян. В шахте случилась авария, спровоцировавшая обрушение. Под завалами оказались многие члены бригады. Известно, что шахта принадлежит компании Longmei Shuangyashan Mining.

Также стало известно, что на Вазовском машиностроительном заводе в Болгарии погиб рабочий. Предприятие является крупнейшим производителем боеприпасов в стране. По данным полиции, на предприятии взорвался пресс во время работы со взрывчатыми веществами. Двум пострадавшим была оказана первая помощь, но 33-летний рабочий скончался по дороге в больницу.