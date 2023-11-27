Рабочего из Дагестана раздробило в станке для переработки песка Mash: рабочий умер после падения в станок для переработки песка в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кизилюртовском районе Дагестана умер рабочий, который попал в станок для переработки песка, сообщил Telegram-канал Mash Gor. По его информации, мужчина работал на территории карьера. В момент загрузки песка станок зацепил рукав его куртки.

По информации канала, рабочего затянуло по грудь в станок. Помочь ему не успели, он скончался на месте от полученных травм.

По предварительным данным, погибший мужчина нарушил технику безопасности. Следственные органы организовали проверку. Они хотят выяснить, обеспечило ли предприятие необходимые меры для защиты сотрудников.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий по производству железобетонных изделий в Калининграде погиб рабочий-стропальщик. Мужчина оказался зажат под бетонной плитой. Инцидент произошел в проеме ворот предприятия. Самостоятельно выбраться зажатый рабочий не смог и скончался на месте от полученных травм.

В Болгарии тем временем погиб рабочий одного из крупнейшего производства боеприпасов в стране. Мужчина скончался при взрыве пресса. Еще два человека пострадали. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.